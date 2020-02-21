Победители фотоконкурса «Идеальная пара»

Завершился фотоконкурс «Идеальная пара». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Tommi. Пользователи отдали за него 37 голосов.

Tommi получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 34 голоса получает фото от Lexus 650.

Третье место досталось снимку от пользователя Светлана Телкова. Портальцы отдали ему 19 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!