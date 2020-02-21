Лучшие кадры макросъемки найдены: конкурс «Мир под микроскопом» завершен

поЗавершился фотоконкурс «Мир под микроскопом». Время огласить результаты.

Большинством голосов победил снимок от Миши Б. Пользователи отдали за его фото 157 голосов.

Второе место досталось снимкам от dpihto. Пользователи отдали ему 134 голоса, но его снимки получают приз зрительских симпатий от фотографов «Слободы» и портала Myslo.

Миша Б. и dpihto получают по приглашению на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 29 голосов получает фото от GalinaGala.

Третье место досталось miler а также еще нескольким пользователям - LediOven (свекровь,мама), svmedv, Goldberry.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!