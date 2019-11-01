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Объявляем победителей фотоконкурса «Два сапога - пара»

Объявляем победителей фотоконкурса «Два сапога - пара»

Завершился наш фотоконкурс «Два сапога -пара». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя irinalove. Портальцы отдали кадру с парой милых котиков 46 голосов.

irinalove получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 44 голоса достается кадру от SHISHNIK, на котором две синицы разделили свой обед.

Третье место получает ЛёляЛори. За ее нежный снимок, на котором запечатлена пара жирафов отдали 34 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:25 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Победители фотоконкурса арт-объектов
Победители фотоконкурса арт-объектов
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