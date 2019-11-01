Объявляем победителей фотоконкурса «Два сапога - пара»
Завершился наш фотоконкурс «Два сапога -пара». Время огласить результаты.
Первое место получило фото от пользователя irinalove. Портальцы отдали кадру с парой милых котиков 46 голосов.
irinalove получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!
Второе место и 44 голоса достается кадру от SHISHNIK, на котором две синицы разделили свой обед.
Третье место получает ЛёляЛори. За ее нежный снимок, на котором запечатлена пара жирафов отдали 34 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!