Объявляем победителей фотоконкурса «Два сапога - пара»

Завершился наш фотоконкурс «Два сапога -пара». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя irinalove. Портальцы отдали кадру с парой милых котиков 46 голосов.

irinalove получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 44 голоса достается кадру от SHISHNIK, на котором две синицы разделили свой обед.

Третье место получает ЛёляЛори. За ее нежный снимок, на котором запечатлена пара жирафов отдали 34 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!