Победители фотоконкурса «Саморазвиваюсь на самоизоляции»

Завершился конкурс «Саморазвиваюсь на самоизоляции».

Первое место получает кадр от Симаков Алексей - Дикий Химик. Пользователи отдали за него 28 голосов.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место занимает снимок от пользователя Татьяна Морозова. Снимок получил 18 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя Nik2020. Этот снимок получил 12 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!