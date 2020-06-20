Победители фотоконкурса «Май: воспоминания/реальность»

Завершился конкурс «Май: воспоминания/реальность».

Первое место получает не один, а сразу три кадра от Лёля Лори. Пользователи отдали за них 52, 50 и 48 голосов.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место занимает снимок от пользователя Гадкий Я!. Снимок получил 21 голос.

Третье место досталось кадрам от пользователей ZarinaLapka и Tula5555. Эти снимки получили по 17 голосов

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!