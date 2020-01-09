Победители конкурса снимков новогодней Тулы
С окончанием праздников завершился фотоконкурс «Новогодняя Тула 2019-2020». Время огласить результаты.
Первое место достается Виктору Карнееву. Его фото набрало 34 голоса.
Виктор Карнеев получает пригласительные на двоих в любой кинотеатр сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место получили сразу два кадра от пользователей Arinatraveler и andrey_ka. За их снимки портальцы отдали по 25 голосов.
Третье место достается пользователю Sodomelle Flavian. Этот кадр получил 19 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!