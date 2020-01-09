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Победители конкурса снимков новогодней Тулы

Победители конкурса снимков новогодней Тулы

С окончанием праздников завершился фотоконкурс «Новогодняя Тула 2019-2020». Время огласить результаты.

Первое место достается Виктору Карнееву.  Его фото набрало 34 голоса.

Виктор Карнеев получает пригласительные на двоих в любой кинотеатр сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место получили сразу два кадра от пользователей Arinatraveler и andrey_ka. За их снимки портальцы отдали по 25 голосов.

Третье место достается пользователю Sodomelle Flavian. Этот кадр получил 19 голосов. 

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:50 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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