Участвуйте в фотоконкурсе тату
Начался новый фотоконкурс «Искусство татуировки». К участию принимаются снимки с красивыми и необычными татуировками. Выкладывайте свои тату и тату своих друзей и близких.
ВНИМАНИЕ! На конкурс не принимаются фото примеров тату из интернета.
Даже если ваша татуировка есть на сайте или в группе тату-салона, сделайте новый, свой кадр.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
Правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: пригласительный на двоих в кинотеатр «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.
Приём фотографий продлится с 27 декабря по 17 января
Голосование продлится до 27 января.