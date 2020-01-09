Лучшие селфи 2019 года найдены

Завершился фотоконкурс «Селфи года-2019». Время огласить результаты.

Первое место достается кадру от пользователя с ником 363. Фото набрало 34 голоса.

363 получает пригласительные на двоих в любой кинотеатр сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место получили снимки от sempstres. Портальцы отдали им 26 голосов.

Третье место достается пользователю ЛёляЛори. Этот кадр получил 23 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!