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Итоги фотоконкурса мотолюбителей

Итоги фотоконкурса мотолюбителей

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Железный конь».

Первое место получил кадр от Елены Юровой, набравший 52 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

 
 
 
 

Второе место и 41 голос получили сразу два фото: от ТаранТула и ФсёБесит!.

 

А третье место завоевал кадр от sergo76. Пользователи портала отдали ему 32 голоса. 

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 15:15 +9

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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