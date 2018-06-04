Итоги фотоконкурса мотолюбителей

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Железный конь».

Первое место получил кадр от Елены Юровой, набравший 52 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 41 голос получили сразу два фото: от ТаранТула и ФсёБесит!.

А третье место завоевал кадр от sergo76. Пользователи портала отдали ему 32 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!