Итоги фотоконкурса мотолюбителей
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Железный конь».
Первое место получил кадр от Елены Юровой, набравший 52 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 41 голос получили сразу два фото: от ТаранТула и ФсёБесит!.
А третье место завоевал кадр от sergo76. Пользователи портала отдали ему 32 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!