Участвуйте в фотоконкурсе тату

Принимаем фотографии на конкурс «Искусство тату».

Выкладывайте кадры со своими красивыми и необычными татуировками или тату своих друзей и близких.

ВНИМАНИЕ! На конкурс не принимаются фото примеров тату из интернета.

Даже если ваша татуировка есть на сайте или в группе тату-салона, сделайте новый, свой кадр.