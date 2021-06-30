Myslo начинает фотоконкурс «Бесконечный закат»

Мы запускаем новый конкурс «Бесконечный закат». К участию принимаются фотографии, на которых изображен закат. Постарайтесь поймать самые красивые цвета облаков и неба. И не забудьте поделиться со всеми!

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз - пригласительный в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 23 июня по 13 июля.

Голосование продлится до 23 июля.