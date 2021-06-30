Делитесь фотографиями в новом конкурсе «Мое любимое мороженое»

А какое мороженое вы любите больше всего? Может ванильное с шоколадной крошкой? Или фисташковое? Или фруктовый лед? А может какое-нибудь сложносочиненное с множеством топингов?

Мы запускаем новый конкурс «Мое любимое мороженое». На конкурс принимаются фото, на которых изображено самое вкусное и любимое мороженое!