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Голосуйте за фото в конкурсе «9 месяцев»!

Голосуйте за фото в конкурсе «9 месяцев»!

Стартовало голосование в фотоконкурсе «беременных» фото «9 месяцев»!

Уже можно ставить плюсики тем фото, которые вам нравятся больше всего. И не забудьте поделиться с друзьями ссылкой на конкурс или конкретное фото — так ваш фаворит сможет получить больше оценок и шансов выиграть главный приз.

На кону профессиональная фотосессия с ребенком!

Голосование продлится до 23.59 10 февраля. Итоги конкурса мы подведем ровно через неделю, 11 февраля.

Всем участникам желаем победы!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:00 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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