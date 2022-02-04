Голосуйте за фото в конкурсе «9 месяцев»!

Стартовало голосование в фотоконкурсе «беременных» фото «9 месяцев»!

Уже можно ставить плюсики тем фото, которые вам нравятся больше всего. И не забудьте поделиться с друзьями ссылкой на конкурс или конкретное фото — так ваш фаворит сможет получить больше оценок и шансов выиграть главный приз.

На кону профессиональная фотосессия с ребенком!

Голосование продлится до 23.59 10 февраля. Итоги конкурса мы подведем ровно через неделю, 11 февраля.

Всем участникам желаем победы!