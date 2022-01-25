Подводим итоги фотоконкурса «Праздничные угощения»

Завершился фотоконкурс «Праздничные угощения». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от HОРА. Пользователи отдали за него 19 голосов.

HОРА получает замечательный термос из Decathlon, который будет согревать долгими зимними вечерами.

Второе место и 15 голосов получает фото от пользователя HОРА.

Третье место досталось снимкам от пользователей: Svet_planet и LediOven(мама, свекровь). Портальцы отдали за них 14 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!