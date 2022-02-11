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Завершился фотоконкурс «9 месяцев»!

Завершился фотоконкурс «9 месяцев»!

Голосование в фотоконкурсе «беременных» фото «9 месяцев» завершено. Время огласить победителей!

49 голосов пользователей и 1 место достаются N@sty@.

Мы поздравляем Настю и вручаем заслуженный приз — фотосессия с ребенком от профессионального фотографа Марии Чибисовой (@photomerri).

В ближайшее время мы свяжемся с победительницей в личных сообщениях и расскажем, как получить приз.

 

42 голоса и второе место достались tanya_ly:

А третье место с 37 голосами завоевала AlinaU:

Обе девушки получают бейджики в профиль.

Благодарим всех за участие и ждем активности в наших будущих фотоконкурсах! Кстати, очередной конкурс в рамках нашего спецпроекта «Рожали, знаем» начнется через пару дней — 14 февраля. Не пропустите!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:15 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Голосуйте за фото в конкурсе «9 месяцев»!
Голосуйте за фото в конкурсе «9 месяцев»!
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