Завершился фотоконкурс «9 месяцев»!
Голосование в фотоконкурсе «беременных» фото «9 месяцев» завершено. Время огласить победителей!
49 голосов пользователей и 1 место достаются N@sty@.
Мы поздравляем Настю и вручаем заслуженный приз — фотосессия с ребенком от профессионального фотографа Марии Чибисовой (@photomerri).
В ближайшее время мы свяжемся с победительницей в личных сообщениях и расскажем, как получить приз.
42 голоса и второе место достались tanya_ly:
А третье место с 37 голосами завоевала AlinaU:
Обе девушки получают бейджики в профиль.
Благодарим всех за участие и ждем активности в наших будущих фотоконкурсах! Кстати, очередной конкурс в рамках нашего спецпроекта «Рожали, знаем» начнется через пару дней — 14 февраля. Не пропустите!