Выкладывайте фото своих родных и незаменимых мужчин

Стартовал приём работ на фотоконкурс «Самый сильный».

Это конкурс для всех представителей сильной половины человечества - мужей, отцов, сыновей, братьев.

Вы гордитесь своим родным мужчиной или другом, и хотите рассказать об этом? Ждём на конкурс фото ваших близких сильных, смелых и решительных мужчин, парней, юношей, мальчиков, которыми вы хотите поделиться.