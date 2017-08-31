Выкладывайте фото своих родных и незаменимых мужчин
Стартовал приём работ на фотоконкурс «Самый сильный».
Это конкурс для всех представителей сильной половины человечества - мужей, отцов, сыновей, братьев.
Вы гордитесь своим родным мужчиной или другом, и хотите рассказать об этом? Ждём на конкурс фото ваших близких сильных, смелых и решительных мужчин, парней, юношей, мальчиков, которыми вы хотите поделиться.
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 30 августа по 20 сентября.
Голосование продлится до 29 сентября.