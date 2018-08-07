Выбраны самые обаятельные очкарики

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Очкарики».

Первое место завоевал кадр от Moonlight он набрал 45 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе и третье место по голосованию заняли работы от того же автора. Поэтому мы решили присвоить эти места следующим двум участникам.

По 20 голосов получило сразу два фото: от sergo76 и NatalyK2017.

А на третьем месте три кадра: от LeoQueen, Radostj и helga404. Пользователи портала отдали им по 19 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!