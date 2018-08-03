Стань ресторанным критиком и поужинай бесплатно!

Вы сходили в новый или уже любимый тульский ресторан или кафе, попробовали какое-то потрясающее блюдо или остались разочарованными?

Хотите поделиться своими впечатлениями от еды, интерьера и обслуживания, и чтобы об этом узнали не только друзья и родные, но и многие жители нашего города?

Объявляем конкурс

ресторанных критиков!

С 3 августа до 3 сентября, каждый раз посещая любой тульский ресторан или кафе, составьте своё мнение о заведении, и оставляйте ваши отзывы в комментариях к ресторанным страничкам ЗДЕСЬ.

В октябре мы подведём итоги и выберем самых интересных критиков, чьи комментарии самые ёмкие, содержательные, и больше всего соответствуют условиям конкурса.

Победители смогут выиграть сертификат на ужин в Караоке-лофт «Люди» на 1500 рублей!

Условия участия в конкурсе:

1. Отзыв должен содержать не менее 250 знаков. (три строки текста)

2. Фото в комментариях, подтверждающие ваши слова, будут бонусом при подсчёте голосов — сумма баллов (плюсов) увеличится в двое.

3. Отзыв должен быть актуальным. Пишите только о тех заведениях, в которых вы обедали или ужинали на этой или прошлой неделе. Не стоит вспоминать деревянный стейк или прокисший салат, который вам подали год назад — может и ресторана того давно нет, да и всё уже поменялось.

4. Аргументируйте свой отзыв и сделайте его ёмким. Не годятся комментарии вроде: «Этот ресторан ужасен», «Там нечего делать», «Мне всё не понравилось» или «Всё прекрасно, не к чему придраться» и т. д. Любая критика должна быть подкреплена фактами: что именно хорошо и что не очень, какие конкретно недочёты вы нашли в еде, или почему вам уютно именно в этой кафешке.

В конкурсе будет пять номинаций:?

«Сплошные плюсы». Отзыв, получивший наибольшее количество плюсов от наших пользователей. «Бывалый». Максимальное количество объемных отзывов о разных заведениях от одного участника. «Выбор Myslo». Рецензия, которая больше всего понравится редакции. Критерии выбора - просто наш субъективный взгляд! «Фотоохота». Комментарий с максимальным количеством красивых фото (не переусердствуйте и будьте разнообразны — десять похожих кадров одной закуски вряд ли принесут победу). «Выбор спонсора». Рецензия, которую назовут лучшей представители Караоке-лофт «Люди». И не обязательно, что победит отзыв именно на этот ресторан.

Мы вручим победителям 5 сертификатов на 1500 руб. каждый от Караоке-лофт «Люди» — по одному на номинацию.

Делитесь своим мнением о тульских заведениях, и помогите другим взглянуть на них по-новому.

Шанс победить есть абсолютно у каждого!

Прием отзывов стартует с сегодняшнего дня.

Выбор лучших состоится 4 сентября.