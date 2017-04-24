Голосуем за лучший вид из окна

Началось голосование в нашем фотоконкурсе «А из моего окна».

Участники конкурса предложили на суд портальцев аж 99 фото. Смотрим. любуемся пейзажами и ставим плюсы к фото, которые вам по душе.

Выбираем, голосуем!

Итоги конкурса мы подведём 05 мая.