блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Голосуем за лучший вид из окна

Голосуем за лучший вид из окна

Началось голосование в нашем фотоконкурсе «А из моего окна».

Участники конкурса предложили на суд портальцев аж 99 фото. Смотрим. любуемся пейзажами и ставим плюсы к фото, которые вам по душе.

Выбираем, голосуем!

Итоги конкурса мы подведём 05 мая. 

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 18:13 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Запускаем фотоконкурс для любителей авто
Запускаем фотоконкурс для любителей авто
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика