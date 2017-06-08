Конкурс детских ретро-фото «Когда я был маленький»

А мы объявляем старт ещё одного фотоконкурса - «Когда я был маленький».

Принимаем к участию ваши детские фотографии. Тема любая: смешные, трогательные, грустные и неожиданные, цветные и чёрно-белые кадры. Главное, чтобы на изображении были те, КТО СЕЙЧАС УЖЕ ВЗРОСЛЫЕ.

Давайте вспомним своё детство!

Обратите внимание! Современные фото ваших маленьких детей выкладывать не рекомендуется. Для этого мы сделаем отдельный конкурс позже.

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 8 июня по 12 июля.

Голосование продлится до 24 июля.