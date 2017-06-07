Выкладывайте свои фото с корпоратива
Запускаем фотоконкурс «Улётный корпоратив».
Фото с корпоратива дают много поводов для обсуждения, смеха и воспоминаний с коллегами. Поделитесь своими кадрами с ваших праздников в кругу коллег! Последний новогодний корпоратив удался на славу? А может вы отлично погуляли на костюмированном дне рождения шефа?
Мы тоже хотим посмотреть, о чём вы или ваши коллеги вспоминают с улыбкой или
готовы провалиться от стыда не очень помнят!
И, пожалуйста, не забывайте о правилах участия (читайте ниже).
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 7 июня по 11 июля.
Голосование продлится до 21 июля.