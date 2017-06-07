Выкладывайте свои фото с корпоратива

Запускаем фотоконкурс «Улётный корпоратив».

Фото с корпоратива дают много поводов для обсуждения, смеха и воспоминаний с коллегами. Поделитесь своими кадрами с ваших праздников в кругу коллег! Последний новогодний корпоратив удался на славу? А может вы отлично погуляли на костюмированном дне рождения шефа?

Мы тоже хотим посмотреть, о чём вы или ваши коллеги вспоминают с улыбкой или готовы провалиться от стыда не очень помнят!

И, пожалуйста, не забывайте о правилах участия (читайте ниже).

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 7 июня по 11 июля.

Голосование продлится до 21 июля.