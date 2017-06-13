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Кто победил в фотоконкурсах SELGROS

Кто победил в фотоконкурсах SELGROS

Завершились два фотоконкурса, которые Myslo проводил совместно с торговым центром SELGROS Cash&Carry.

Напомним, что спонсор приготовил победителям конкурса «Сезон шашлыков и барбекю с SELGROS» 3 мультиварки Polaris PMC 0517 Expert, победителям конкурса «Детские улыбки с SELGROS» 3 мультипекаря Redmond RMB-M611.

В каждом конкурсе одного победителя выбрали представители торгового центра, а двух других своими голосами пользователи портала.

В конкурсе «Сезон шашлыков и барбекю с SELGROS» победителем по мнению спонсора стала фотография Кристины Ивановой.

Это же фото заняло второе место в голосовании, поэтому мы отдали два других призовых места первому и третьему фото в рейтинге голосов портальцев: Stepkuz и AShum.

Все три победителя получат мультиварку Polaris PMC 0517 Expert. 

 

В конкурсе «Детские улыбки с SELGROS» представители торгового центра выбрали фото Tatyana25.

Поскольку другое фото Tatyana25 заняло второе место в пользовательском голосовании, решением редакции двумя другими победителями стали katucha и AnastasiyaS (первое и третье место в рейтинге голосов). 

Все три победителя получат мультипекарь Redmond RMB-M611.

Поздравляем счастливчиков
с победой!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:05 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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