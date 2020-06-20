Победители фотоконкурса «Дефиле по-коронавирусовски»
Завершился конкурс «Дефиле по-коронавирусовски».
Первое место получает кадр от chui. Пользователи отдали за него 15 голосов.
Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.
Второе место делят снимки от пользователей sementsova05 и Morjak71. Снимки получили по 13 голосов.
Третье место досталось кадру от пользователя Экстаз Трепыхайлов. Этот снимок получил 10 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!