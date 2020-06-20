Победители фотоконкурса «Дефиле по-коронавирусовски»

Завершился конкурс «Дефиле по-коронавирусовски».

Первое место получает кадр от chui. Пользователи отдали за него 15 голосов.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место делят снимки от пользователей sementsova05 и Morjak71. Снимки получили по 13 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя Экстаз Трепыхайлов. Этот снимок получил 10 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!