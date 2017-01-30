Началось голосование за лучшее новогоднее фото

В фотоконкурсе «Мой Новый год» примут участие 40 фотографий с весёлым (и не очень) времяпрепровождением, а также новогодние арт-объекты, которые тоже многие считают считают весёлыми.

А главный приз в нашем фотоконкурсе — постоянная скидка 10% в новом элитном ресторане европейской кухни «Компания».

Большой выбор блюд европейской кухни и различных алкогольных напитков вы найдете в ресторане «Компания».

Ресторан «Компания» расположился в историческом центре Тулы в памятнике архитектуры XIX века на ул. Октябрьской, 36. Гости любого возраста могут посетить данный ресторан. Забронировать стол и получить дополнительную информацию о ресторане «Компани» можно по телефонам: 39−33−33, 8−920−741−09−29, 8−961−266−16−31, по почте: restoran. kompaniya@mail.ru, www.restoran-companiya.ru