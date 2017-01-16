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Расскажите свою историю любви

Расскажите свою историю любви

Неумолимо приближается к нам заморский День всех влюблённых, который с радостью отмечают молодые сердцем и душой. Это тот самый день, когда всё вокруг покрывается сердцами всех цветов и размеров, когда вероятность встретить девушку с букетом или огромным плюшевым медведем возрастает в несколько раз, когда День Петра и Февронии вспоминается чаще, чем в июле. Тем, кто любит друг друга, повода не нужно, скажете вы. Мы с вами полностью согласны и предлагаем вам вспомнить свою историю любви.

Мы хотим увидеть в нашем фотоконкурсе «Сладкая парочка» счастливые пары — будь то фотографии со свадеб, необычные свидания, яркие моменты совместной жизни.

Вы можете загрузить фотографию в ваш профиль VK или Instagram с хэштегом #myslolove, и она тоже примет участие в фотоконкурсе.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Автор: Администрация Myslo, вчера, в 14:18 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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