Расскажите свою историю любви
Неумолимо приближается к нам заморский День всех влюблённых, который с радостью отмечают молодые сердцем и душой. Это тот самый день, когда всё вокруг покрывается сердцами всех цветов и размеров, когда вероятность встретить девушку с букетом или огромным плюшевым медведем возрастает в несколько раз, когда День Петра и Февронии вспоминается чаще, чем в июле. Тем, кто любит друг друга, повода не нужно, скажете вы. Мы с вами полностью согласны и предлагаем вам вспомнить свою историю любви.
Мы хотим увидеть в нашем фотоконкурсе «Сладкая парочка» счастливые пары — будь то фотографии со свадеб, необычные свидания, яркие моменты совместной жизни.
Вы можете загрузить фотографию в ваш профиль VK или Instagram с хэштегом #myslolove, и она тоже примет участие в фотоконкурсе.
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.