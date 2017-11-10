Голосуем за «Мисс Тула»!

17 ноября в 19.00 на сцене Тульской областной филармонии пройдет конкурс красоты «Мисс Тула — 2017», который организует модельно-артистическое агентство Linda при поддержке министерства культуры правительства Тульской области.

Конкурс проводится в Тульской области одиннадцатый раз. В этом году 14 очаровательных девушек со всей области будут бороться за право представлять наш регион на национальном конкурсе «Мисс Россия». Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях, девушки также ответят на каверзные вопросы ведущего.

У вас есть шанс выбрать девушку, которая нравится вам больше всего!

Победительница голосования на портале Myslo получит специальный титул «Мисс Слобода» и подарок от нашей редакции.

Голосование продлится до 17 ноября 2017 года.