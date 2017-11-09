Начался фотоконкурс «Четвероногая малышня»

Начинаем новый фотоконкурс «Четвероногая малышня».



Что-то давно у нас в конкурсах не было животных. Давайте устроим соревнования среди малышни. Принимаем к участию фото котят, щенков, хомячат и крысят, крольчат и прочих юных четвероногих.