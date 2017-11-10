Стартовал фотоконкурс макросъёмки

Начинаем новый фотоконкурс «Микро мир».

Макросъёмка - целое искусство. Снять интересно насекомых, растения, другие явления природы и любые предметы - талант и особое видение мира. У вас есть красивые макро-кадры? Участвуйте в нашем конкурсе!