Участвуйте в конкурсе мастеров обработки фото

Принимаем фотографии на конкурс «До и после».

Этот конкурс для тех, кто мастерски владеет искусством обработки кадров в фото редакторах. Умеете поменять фон, раскрасить и добавить на фото сказочных или просто красивых эффектов? Добро пожаловать на состязание! Покажите своё мастерство!

ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть два кадра: до обработки и после. Можно сделать их в одном изображении, а можно выложить кадр «до» в комментариях под фото.