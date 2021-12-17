блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Подводим итоги фотоконкурса «Селфи с пушистиками»

Подводим итоги фотоконкурса «Селфи с пушистиками»

Завершился фотоконкурс «Селфи с пушистиками». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от modern956. Пользователи отдали за него 42 голоса.

modern956 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 37 голосов получает фото от пользователя Гадкий Я!.

Третье место досталось снимкам от пользователей: sementsova05 и LediOven(мама, свекровь). Портальцы отдали за них 23 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 10:00 +6

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Завершаем фотоконкурс «Любимый фаст-фуд»
Завершаем фотоконкурс «Любимый фаст-фуд»
Myslo начинает новый фотоконкурс «Любимые новогодние фильмы»
Myslo начинает новый фотоконкурс «Любимые новогодние фильмы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.