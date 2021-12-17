Подводим итоги фотоконкурса «Селфи с пушистиками»

Завершился фотоконкурс «Селфи с пушистиками». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от modern956. Пользователи отдали за него 42 голоса.

modern956 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 37 голосов получает фото от пользователя Гадкий Я!.

Третье место досталось снимкам от пользователей: sementsova05 и LediOven(мама, свекровь). Портальцы отдали за них 23 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!