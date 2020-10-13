Завершился фотоконкурс «Ура, школа!». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от веточка. Пользователи отдали за него 32 голоса.

веточка получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 28 голосов получает фото от NIFALEMOFF.

Третье место досталось снимку от пользователя LediOven (свекровь,мама). Портальцы отдали ему 27 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!