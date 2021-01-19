Подводим итоги фотоконкурса «Все профессии важны»

Завершился фотоконкурс «Все профессии важны». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Prohodchik. Пользователи отдали за него 31 голос.

Prohodchik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 22 голоса получает фото от пользователя sempstres.

Третье место досталось снимку от пользователя: Rococo. Портальцы отдали за него 19 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!