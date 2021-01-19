Голосуем за самых обаятельных медиков в фотоконкурсе «Красота против пандемии»

Объявляем голосование за победительницу конкурса для медиков «Красота против пандемии». В нем принимают участие 15 очаровательных девушек. Все участницы конкурса – умницы и красавицы, к тому же ежедневно спасают людей.

Кто станет самой красивой мисс в белом халате, решаете вы. Проголосовать за участницу можно до 26 января. В 12.00 мы остановим голосование.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

А в нашем сюжете вы можете почитать про каждую красавицу поподробнее.