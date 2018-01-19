Выбраны победители в конкурсе блондинок и блондинов
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Блондинки и блондины».
Первое место и 52 голоса получил кадр от Sonata75.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место разделили сразу да участника: rainbow071 и Татьяна Никишина. Они набрали по 34 голоса.
А третье место и 29 голосов получило фото от Максим.
За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!