блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Выбраны победители в конкурсе блондинок и блондинов

Выбраны победители в конкурсе блондинок и блондинов

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Блондинки и блондины».

Первое место и 52 голоса получил кадр от Sonata75.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место разделили сразу да участника: rainbow071 и Татьяна Никишина. Они набрали по 34 голоса.

А третье место и 29 голосов получило фото от Максим.

За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 15:30 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Выбраны самые удивительные фото
Выбраны самые удивительные фото
Выбраны победители конкурса брюнеток и брюнетов
Выбраны победители конкурса брюнеток и брюнетов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.