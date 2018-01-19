Выбраны победители в конкурсе блондинок и блондинов

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Блондинки и блондины».

Первое место и 52 голоса получил кадр от Sonata75.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место разделили сразу да участника: rainbow071 и Татьяна Никишина. Они набрали по 34 голоса.

А третье место и 29 голосов получило фото от Максим.

За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!

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Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!