Фотоконкурс «Моя профессия»

Принимаем фото-работы на конкурс «Моя профессия».

Кем вы работаете? Может вы врач, учитель, дальнобойщик или монтажник, а может музыкант или мастер тату? Участвуйте в нашем фотоконкурсе профессий и делитесь кадрами, запечатлевшими вас на рабочем месте, интересными фото с работы.