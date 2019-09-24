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Медики, альпинисты, котоспасатели: голосуем за лучшие #трудовыебудни

Медики, альпинисты, котоспасатели: голосуем за лучшие #трудовыебудни

Началось голосование в фотоконкурсе о ваших трудовых буднях.

Ставьте плюсы к фотографиям, которые вам нравятся больше всего. Делитесь ссылками с друзьями — они тоже могут голосовать!

Итоги конкурса мы подведём 8 октября.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 13:50 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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Лучшие фото в конкурсе «Дачная жизнь» найдены!
Лучшие фото в конкурсе «Дачная жизнь» найдены!
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