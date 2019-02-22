Итоги фотоконкурса «Сладкий сон»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Сладкий сон».
Первое место завоевал кадр от Sergei_1902, он набрал 67 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от ЛёлиЛори. Он набрал 60 голосов.
Третье место и 50 голосов получило фото от Irishka1987.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!