Итоги фотоконкурса «Сладкий сон»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Сладкий сон».

Первое место завоевал кадр от Sergei_1902, он набрал 67 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от ЛёлиЛори. Он набрал 60 голосов.

Третье место и 50 голосов получило фото от Irishka1987. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!