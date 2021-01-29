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Myslo запускает новый фотоконкурс «Огни любимой Тулы»

Myslo запускает новый фотоконкурс «Огни любимой Тулы»

Мы запускаем новый фотоконкурс «Огни любимой Тулы». Делитесь фотографиями, на которых изображены тульские улочки в вечернее время. В общем, покажите свои любимые тульские места в необычном свете.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз  - пригласительный в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 21 января по 12 февраля.
Голосование продлится до 24 февраля.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:30 +1

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