Делитесь своими кадрами с работы

Принимаем фотографии на конкурс #Трудовыебудни.

Отпускной сезон завершился, и теперь большую часть времени мы проводим на работе. Выкладывайте кадры со своего рабочего места. Сюжеты могут быть любыми: коллеги, приколы, лайфхаки для удобства и пр.