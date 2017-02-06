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Объявляем пушистых победителей

Объявляем пушистых победителей

В огромном конкурсе из 110 фотографий вы выбрали самых милых, трогательных, весёлых и новогодних зверей. Конечно же, выиграли коты (в чём мы и не сомневались), и их двое:

Ждём maxavto71 и 20031970ron в гости за кружечками!

 

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:26 +5

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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