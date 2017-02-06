Объявляем пушистых победителей

В огромном конкурсе из 110 фотографий вы выбрали самых милых, трогательных, весёлых и новогодних зверей. Конечно же, выиграли коты (в чём мы и не сомневались), и их двое:

Ждём maxavto71 и 20031970ron в гости за кружечками!