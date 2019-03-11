Объявляем победителей фотоконкурса «Мой Экзотариум»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мой Экзотариум».

Первое место завоевал кадр от Насти Суслик, он набрал 49 голосов.

Победительница получает приглашение на 2 лица в старое и новое здание Экзотариума (можно будет посетить обе экспозиции).

Второе место по количеству плюсов занял кадр от TatyanaSH. Он набрал 35 голосов.

За второе место Экзотариум дарит приглашение на 2 лица в свою новую экспозицию.

Ну, а третье место и 33 голоса получило фото от helga404. Обладательница третьего места получает приглашение на 2 лица в старую экспозицию Экзотариума.

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию Myslo за пригласительными билетами в любой будний день, начиная с 12 марта.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!