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Объявляем победителей фотоконкурса «Мой Экзотариум»

Объявляем победителей фотоконкурса «Мой Экзотариум»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мой Экзотариум».

Первое место завоевал кадр от Насти Суслик, он набрал 49 голосов.

Победительница получает приглашение на 2 лица в старое и новое здание Экзотариума (можно будет посетить обе экспозиции). 

Второе место по количеству плюсов занял кадр от TatyanaSH. Он набрал 35 голосов.

За второе место Экзотариум дарит приглашение на 2 лица в свою новую экспозицию.

Ну, а третье место и 33 голоса получило фото от helga404.

Обладательница третьего места получает приглашение на 2 лица в старую экспозицию Экзотариума.

Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию Myslo за пригласительными билетами в любой будний день, начиная с 12 марта. 

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:45 +7

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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