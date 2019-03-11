Объявляем победителей фотоконкурса «Мой Экзотариум»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мой Экзотариум».
Первое место завоевал кадр от Насти Суслик, он набрал 49 голосов.
Победительница получает приглашение на 2 лица в старое и новое здание Экзотариума (можно будет посетить обе экспозиции).
Второе место по количеству плюсов занял кадр от TatyanaSH. Он набрал 35 голосов.
За второе место Экзотариум дарит приглашение на 2 лица в свою новую экспозицию.
Ну, а третье место и 33 голоса получило фото от helga404.
Обладательница третьего места получает приглашение на 2 лица в старую экспозицию Экзотариума.
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию Myslo за пригласительными билетами в любой будний день, начиная с 12 марта.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!