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Объявляем победительниц конкурса «Весенние подарки с MayaKorea»

Объявляем победительниц конкурса «Весенние подарки с MayaKorea»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Весенние подарки с MayaKorea».

Первое место завоевал кадр от Кристины, по голосованию он набрал 63 голоса. Плюс 10 балов за вступление в группу Maya Korea ВКонтакте. Итого: 73 балла.

Кристина выбрала приз - Beauty box 5 (Голубые патчи для глаз с ласточкиным гнездом и ароматная маска для лица).

Также Maya Korea дарит победительнице подарочный сертификат на 2000 рублей!

Второе место получила Вера Суслина,  по голосованию её фото набрало 61 голос. Плюс 10 балов за вступление в группу Maya Korea ВКонтакте. Итого: 71 балл.

Вера выбрала приз - Beauty box 4 (Антивозрастной крем с коллагеном от Mizon и маска с коллагеном).

Третье место завоевала Виктория,  по голосованию её фото набрало 53 голоса. Плюс 10 балов за вступление в группу Maya Korea ВКонтакте. Итого: 63 балла.

Виктория выбрала приз - Beauty box 5 (Голубые патчи для глаз с ласточкиным гнездом и ароматная маска для лица).

Поздравляем прекрасных победительниц!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:45 +1

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