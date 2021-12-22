Запускаем специальный фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка»

Живая или искусственная, большая или маленькая, украшенная в одном стиле или старыми игрушками, переданными по наследству. Каждый выбирает для себя, какая для него настоящая праздничная елка. А мы запускаем новый фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка». Выкладывайте фотографии, на которых изображены ваши праздничные красавицы.

Загружайте свои фото сюда. Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом. Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин. Победитель фотоконкурса получит приз – термос из Decathlon, который согреет в долгих прогулках и пригодится в хозяйстве. Приём фотографий продлится с 22 декабря по 10 января 2022 года.

Голосование продлится до 22 января.