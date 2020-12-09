Подводим итоги фотоконкурса «Братья-сёстры»

Завершился фотоконкурс «Братья-сёстры». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от веточка. Пользователи отдали за него 19 голосов.

веточка получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 16 голоса снова получает фото от веточка.

Третье место досталось снимкам сразу пяти пользователей: LediOven (свекровь,мама), zombi, Goldberry, Guddi-Ryabba, ВЛАДИМИРОВНА. Портальцы отдали за них по 15 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

веточка