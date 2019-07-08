Победители конкурса «На самокате»
Сегодня завершилось голосование в конкурсе «На самокате».
По итогам голосования первое место досталось пользователю Elle25, портальцы отдали этому снимку 23 голоса.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место с небольшим отрывом и 20 голосов получило фото от Stejs.
Третье место достается фотографии от падре Розарио©. Портальцы отдали ему 19 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!