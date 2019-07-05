Делитесь своими кадрами с рыбалки и охоты

Принимаем фотографии на конкурс «Рыбаки-охотники».

Лето - отличное отправиться на рыбалку или охоту, где отдохнуть от городской суеты побыть в тишине, а потом приготовить вкусный ужин из своей добычи. Выкладывайте кадры, сделанные во время рыбалки или охоты. Сюжеты могут быть любыми.