Стартовал фотоконкурс «По лужам»

Объявляем начало фотоконкурса «По лужам».



Осень - время дождей. Выкладывайте на конкурс фото дождя, красивые кадры отражений в лужах, капли на стекле и другие дождливые сюжеты.