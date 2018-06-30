Стартовал фотоконкурс, посвященный выпускникам

Принимаем фотографии на конкурс «Короли выпускного».

Делитесь своими кадрами с выпускных ваших детей - уже теперь бывших школьников и студентов, или со своих выпускных. Принимаем как фотографии со школьных выпускных, так и смешные, интересные и душевные кадры с выпускных в вузах и колледжах.