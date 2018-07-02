Стартовал фотоконкурс «Детские творения»
Принимаем фотографии на конкурс «Детские творения». В период детских каникул дети наверняка не только гуляют с друзьями, но и занимаются творчеством: рисуют, лепят из пластилина или готовят поделки из разных материалов на мастер-классах.
Фотографируйте «шедевры» своих чад, братьев/сестер или родственников, участвуйте в конкурсе и побеждайте. Принимаются фото с детскими рисунками или поделками.
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 23 июля по 2 августа.
Голосование продлится до 12 августа