Объявляем обладателей лучших подарков

Завершился очередной фотоконкурс, посвящённый любви и взаимопониманию — ведь это основополагающие принципы хорошего подарка. В конкурсе «Лучший подарок» приняли участие 38 попугаев… то есть фотографий. Но победителя всего три — именно их мы и хотим наградить чудесными фирменными кружечками.

Первое место и 61 голос получил многодетный папа parus74.

Второе место и 55 голосов — снова папа — kolxozNik, довольно иронично отозвавшийся о женской сущности под фото.

Третье место и 35 голосов получила фотография болельщицы Лёли Лори.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!