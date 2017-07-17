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Объявляем обладателей лучших подарков

Объявляем обладателей лучших подарков

Завершился очередной фотоконкурс, посвящённый любви и взаимопониманию — ведь это основополагающие принципы хорошего подарка. В конкурсе «Лучший подарок» приняли участие 38 попугаев… то есть фотографий. Но победителя всего три — именно их мы и хотим наградить чудесными фирменными кружечками.

Первое место и 61 голос получил многодетный папа parus74.

Второе место и 55 голосов — снова папа — kolxozNik, довольно иронично отозвавшийся о женской сущности под фото.

Третье место и 35 голосов получила фотография болельщицы Лёли Лори.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 14:01 +15

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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